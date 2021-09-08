Глава МЧС Евгений Зиничев героически погиб, спасая человека в Норильске

МЧС России сообщило о гибели главы ведомства Евгения Зиничева.

Как сообщало МЧС России 7 сентября, глава ведомства Евгений Зиничев проверял, как проходит возведение здания нового пожарного депо в Норильске.

У Зиничева была запланирована рабочая поездка в Красноярский край. Туда он отправился вместе с губернатором региона Александром Уссом.

Министр отправился в Дудинку, там начались учения МЧС по защите территорий Арктической зоны страны от чрезвычайных ситуаций.

РИА Новости пишут, что Евгений Зиничев погиб героически. Глава МЧС спасал жизнь человека на межведомственных учениях.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков.