Умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков.

Вечером умер Александр Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи региона, пишет губернатор Амурской области Василий Орлов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

Курдюкова госпитализировали с травмами из-за конфликта на турбазе.

Ему было 40 лет. Он родился в Благовещенске. Стал главой ведомства в начале этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 июля оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 73 случая. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции.