Умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков

Умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков
Главу Минцифры Амурской области Александра Курдюкова госпитализировали с травмами из-за конфликта на турбазе. Фото: скрин губернатора Амурской области Василия Орлова в своём Telegram-канале.
Умер глава Минцифры Амурской области Александр Курдюков.
Вечером умер Александр Курдюков. Работали с ним в правительстве, он был министром цифрового развития и связи региона, пишет губернатор Амурской области Василий Орлов. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«Ушёл очень рано», — пишет губернатор Орлов.

Курдюкова госпитализировали с травмами из-за конфликта на турбазе.

Ему было 40 лет. Он родился в Благовещенске. Стал главой ведомства в начале этого года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что 24 июля оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 73 случая. Город находится на втором месте среди российских регионов по суточной летальности от осложнений коронавирусной инфекции.

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