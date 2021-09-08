В Ленобласти ожидаются ливни и сильный ветер 8 сентября

В четверг, 8 сентября, в Ленобласти ожидается преобладание облачной погоды. В регионе снова польют дожди.

Ночью кратковременные осадки пройдут лишь местами. В дневное время ливни прольют в большинстве районов.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», умеренный ветер подует западных, северо-западных направлений, в начале ночи местами порывы до сильного.

Температура воздуха ночью составит до +9…+14 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14…+19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дожди и до +17 градусов пообещали петербуржцам в четверг.