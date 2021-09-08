Горсуд Петербурга подлил арест главе «Норманна» — компания украла 3,5 млрд у дольщиков

Владимир Смирнов — глава группы компаний «Норманн», обвиняемый в особо крупном мошенничестве, решением городского суда Петербурга останется в СИЗО до 9 декабря. По версии следствия, через «Норманн» у дольщиков похитили больше 3,5 млрд рублей.

Владимир Смирнов является владельцем юридических лиц, входящих в состав ГК «Норманн». Следователи полагают, что с июля 2014-го по февраль 2019 года «Норманн», имевший много проектов на территории Петербурга и Ленобласти, обманным путем завладел средствами участников долевого строительства на сумму более 3,5 млрд рублей.

К сожалению, дольщики не получили свои квартиры — строительство домов прекратилось на полпути, как и оплата услуг застройщиков. Все средства, согласно материалам уголовного дела, были «обращены в пользу обвиняемого». От действий «Норманна» пострадали как минимум 2 646 человек.

Обвинение Смирнову предъявили еще в июне 2020 года, но вот уже год ему регулярно продлевают меру пресечения, поскольку обвиняемый и его защитник все еще не ознакомились со всеми сведениями по уголовному делу. Это неудивительно, ведь материла занимают 406 томов. Как сообщают в объединенной пресс-службе городских судов, Смирнов изучил 350 томов, его адвокат — 380.

Напомним, что до сих пор не все печально известные долгострои «Норманна» введены в эксплуатацию. Некоторые жильцы уже семь лет ждут своих квартир. В августе должны были сдать последние дома в ЖК «На Заречной» и «Три апельсина». Обманутые дольщики не единожды пытались привлечь внимание к своей проблеме: к примеру, осенью прошлого года они устроили голодовку возле недостроенных «Трех апельсинов».