Найденный в подвале на Лиговском труп мог принадлежать девушке-подростку

Найденный в подвале на Лиговском труп мог принадлежать девушке-подростку
Тело нашли в подвале на Лиговском проспекте. Фото: "Яндекс карты"

Сотрудники Следственного комитета отправили в морг тело, которое нашли в подвале дома на Лиговском проспекте дома 200. Труп был зарыт по пояс в земле. Останки могли принадлежать либо совсем молодой девушке, либо подростку.

Скелет достали из кучи мусора и полиэтилена во Фрунзенском районе Петербурга. Об этом 8 сентября сообщает «Фонтанка».

По неподтвержденной информации, погибшая, на которой был надет бюстгальтер, могла быть еще подростком. Кроме этого, были найдены следы от пирсинга в пупке.

Труп мог находиться в подвале от трех месяцев до года.

В настоящий момент неясно, кем была скончавшаяся женщина. Также неизвестно, была ли её смерть насильственной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что труп мужчины заметили в пруду на улице Ольги Берггольц.

лиговский проспект новости СПб происшествие труп


 

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