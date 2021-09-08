Петербуржцы после жаркого лета массового скупают обогреватели

В городе пока что не планируют включать отопление.

Жители Санкт-Петербурга, привыкшие к высоким летним температурам, начали мерзнуть с наступлением осенних холодов. Чтобы дождаться отопительного сезона с комфортом, горожане массово скупают обогреватели. Об этом сообщает «МК в Питере».

Осень 2020 года была довольно теплая, а вот в этом году начало сентября выдалось довольно прохладным. В связи со спросом на теплотехнику цены на обогреватели уже начали потихоньку расти.

Если сравнивать с прошлой осенью, то спрос вырос примерно на 15-20%. В некоторых магазинах уверяют, что продажи подскочили вдвое. Чаще всего петербуржцы покупают конвекторы и тепловентиляторы, видимо, из-за довольно невысокой стоимости.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что отопление в дома Петербурга начнут подавать в середине сентября.