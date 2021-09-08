В Московском районе каршеринг после аварии превратился в груду металла

В аварии мог пострадать водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В аварии мог пострадать водитель. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобиль врезался в светофор и выглядит крайне помято.

В Московском районе сегодня вечером, 8 сентября, произошла жесткая авария с участием каршеринга. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Инцидент произошел на перекрестке Витебского и Заставской улицы – водители называют это место злосчастным, так как там довольно часто происходят аварии. По непонятной причине легковушка вылетела на обочину и врезалась в светофор. Каршеринг после встречи с препятствием выглядит как груда металла.

Обстоятельства происшествия выясняются. Остается надеяться, что водитель остался жив.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Выборге задержали пьяного мужчину за стрельбу. По данному факту проводится проверка.