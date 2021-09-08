В Ленобласти возбудили уголовное дело после исчезновения подростка

В Ленобласти возбудили уголовное дело после исчезновения подростка
Подростка разыскивают. Фото: pixabay

Мальчика разыскивают на протяжении нескольких дней, но пока безрезультатно.

В Ленинградской области третий день ищут 15-летнего подростка. По факту его исчезновения уже возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Известно, что парень ушел из дома 5 сентября и до сих пор не вернулся. Его родители обратились в полицию, но поиски пока не принесли результатов. Обстоятельства происшествия выясняются – вполне возможно, что мальчика могли убить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге и Ленобласти за август пропали почти 500 человек. 12 из них найдены мертвыми, а 27 человек все еще разыскиваются.

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