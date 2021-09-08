Под Приозерском легковушка столкнулась с грузовиком: водитель погиб

Автомобиль превратился в груду металла.

В Приозерском районе сегодня вечером, 8 сентября, произошла авария, в результате которой погиб мужчина. Об этом сообщает 47news, ссылаясь на экстренные службы.

Все случилось на 77 километре трассы «Ушково – Гравийное». Там столкнулись легковой автомобиль и грузовик. Непонятно, что стало причиной происшествия. Известно лишь, что обе машины получили повреждения, а один человек в результате ДТП скончался на месте от серьезности травм.

На место приезжали сотрудники ГУ МЧС РФ по Ленобласти, которые помогали доставать погибшего из легковушки. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе каршеринг после аварии превратился в груду металла.