В Янино будут ходить больше автобусов

Местные жители жаловались на плохую транспортную доступность деревни.

Жители деревни Янино могут выдохнуть: теперь им будет проще добираться до города. Власти Ленобласти пообещали выделить больше автобусов, которые связали бы населенный пункт с городами. Об этом сообщили сегодня, 8 сентября, в пресс-службе правительства региона.

Отмечается, что будет увеличено количество подвижных составов на маршруте 801А в утренние часы пик, а также на транзитных маршрутах по Колтушскому шоссе. Власти надеются, что это решит проблему и позволит жителям Янино свободнее передвигаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ремонт Советского проспекта парализовал Рыбацкое. Общественный транспорт не справляется с огромным потоком пассажиров из-за ремонта дорог.