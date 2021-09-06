Жители Рыбацкого жалуются на давку в автобусах из-за нерасторопности КРТИ

Общественный транспорт не справляется с огромным потоком пассажиров.

Жители Рыбацкого который день жалуются на ужасную транспортную доступность района. С начала сезона езда на автобусах и маршрутках стала похожа на ад – в салон забивается огромное количество людей, а за каждое место порой приходится чуть ли не драться. Своим негодованием горожане делятся в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи пишут, что им по многим причинам приходится ездить к метро. Кто-то так добирается на работу, а кто-то отвозит детей в детский сад или школу. Как итог: на автобусных остановках давка, люди ссорятся из-за возможности уехать, а улучшений пока не предвидится.

Жители Рыбацкого который день жалуются на ужасную транспортную доступность района. С начала сезоне езда на автобусах и маршрутках стала похожа на ад – в салон забивается огромное количество людей, а за каждое место порой приходится чуть ли не драться. Своим негодованием горожане делятся в социальной сети «Вконтакте».

Пользователи пишут, что им по многим причинам приходится ездить к метро. Кто-то так добирается на работу, а кто-то отвозит детей в детский сад или школу. Как итог: на автобусных остановках давка, люди ссорятся из-за возможности уехать, а улучшений пока не предвидится.

Причиной коллапса стала затянувшаяся реконструкция Советского проспекта. О необходимости работ заговорили еще в 2013 году, но их несколько раз переносили. Ожидалось, что в 2021 году все проектно-изыскательские работы будут завершены, но по какой-то причине в КРТИ снова сорвали сроки.

«Одно и тоже 2 года уже. Ничего нового»,

— негодуют пользователи в сообществе «Рыбацкое — наш район».

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