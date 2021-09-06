Эксперт рассказал, когда наладится ситуация с «бордовыми» пробками в Петербурге

Автоэксперт Дмитрий Попов рассказал, когда в Петербурге стабилизируется ситуация с «бордовыми» пробками. Интенсивное движение связано с началом учебного года и окончанием сезона отпусков.

Люди выезжают в город, чтобы закупить все, что необходимо для учебы. Часть обкатывает маршруты, которые необходимы для того, чтобы довезти школьников до учебы, сообщает телеканал «Санкт-Петербург». Некоторые возвращается с дачи.

В скором времени, по словам эксперта, дорожная ситуация стабилизируется.

«Придет 10, 12, 15 сентября, и ситуация немного стабилизируется. Все встанет на свои места», – отметил он.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром, в понедельник, 6 сентября, в Петербурге образовались довольно серьезные пробки. Заторы связаны с дорожными ограничениями, дорожно-транспортными происшествиями, а также потому, что горожане едут на работу. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки» на 09:00, пробки оцениваются в 7 баллов.