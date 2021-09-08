На Одоевского после аварии упал светофор

Кажется, сегодня автомобилисты довольно плохо справляются с вождением.

На Васильевском острове сегодня вечером, 8 сентября, произошла серьезная авария, в результате которой рухнул светофор. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на перекрестке проспекта КИМа и улицы Одоевского. Там по непонятной причине столкнулись три автомобиля. В результате аварии пострадали не только машины, но и светофор – он от удара упал.

Сегодня в городе было дождливо, вполне возможно, что из-за этого некоторые автомобилисты плохо справляются с вождением. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Приозерском легковушка столкнулась с грузовиком: водитель погиб.