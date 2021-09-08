Задержан подозреваемый в убийстве супругов на Рябовском

Задержан подозреваемый в убийстве супругов на Рябовском
Уголовное дело уже возбуждено. Фото: Pixabay

Преступником может оказаться 25-летний мужчина.

В Санкт-Петербурге задержали 25-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве супружеской пары. Об этом сегодня, 8 сентября, сообщили в пресс-службе СК по региону.

Инцидент произошел на Рябовском шоссе. По предварительным данным, мужчины выпивали, после чего между ними возник конфликт. Решить его словами не удалось – подозреваемый схватил нож и нанес им несколько ударов по оппонентку. Скорее всего, затем он набросился на супругу раненного мужчины. Оба скончались и около недели гнили в собственной квартире, пока их тела не обнаружила сестра убитой.

На данный момент возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство». Обстоятельства происшествия продолжают выяснять.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти возбудили уголовное дело после исчезновения подростка. Мальчика разыскивают на протяжении нескольких дней, но пока безрезультатно.

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