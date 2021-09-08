На Руставели водитель самостоятельно потушил легковушку

На Руставели водитель самостоятельно потушил легковушку
В результате инцидента никто не пострадал. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожарные приехали на вызов, но их работа была проделана.

В Калининском районе сегодня вечером, 8 сентября, горел легковой автомобиль. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Все случилось на улице Руставели у дома 61. Там по непонятной причине вспыхнула машина. На место приехали сотрудники МЧС, которые обнаружили, что автомобиль уже потушен силами владельца. Известно, что в «Ауди» обгорел салон и торпеда.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Одоевского после аварии упал светофор. Кажется, сегодня автомобилисты довольно плохо справляются с вождением.

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