Подростка, пропавшего в Тихвине, нашли мертвым

Мальчик ушел из дома 5 сентября и спустя несколько дней умер.

В Ленинградской области 8 сентября нашли бездыханное тело 15-летнего подростка, который считался пропавшим. Об этом сообщили в следственном комитете по региону.

Тело парня нашли на лестницу у запасного выхода в подъезде жилого дома. Непонятно, каковы причины смерти, обстоятельства происшествия выясняются. Напоминаем, что подросток ушел из дома 5 сентября – кажется после ссоры с родителями. Полицейские несколько дней разыскивали его, но безрезультатно. 8 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве супругов на Рябовском. Преступником может оказаться 25-летний мужчина.