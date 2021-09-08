Подростка, пропавшего в Тихвине, нашли мертвым

Подростка, пропавшего в Тихвине, нашли мертвым
Полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Мальчик ушел из дома 5 сентября и спустя несколько дней умер.

В Ленинградской области 8 сентября нашли бездыханное тело 15-летнего подростка, который считался пропавшим. Об этом сообщили в следственном комитете по региону.

Тело парня нашли на лестницу у запасного выхода в подъезде жилого дома. Непонятно, каковы причины смерти, обстоятельства происшествия выясняются. Напоминаем, что подросток ушел из дома 5 сентября – кажется после ссоры с родителями. Полицейские несколько дней разыскивали его, но безрезультатно. 8 сентября было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что задержан подозреваемый в убийстве супругов на Рябовском. Преступником может оказаться 25-летний мужчина.

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