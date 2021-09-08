На Народного Ополчения горела двушка: жильцы тушили ее сами

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Пожарные прибыли на место, когда их работу проделали за них.

В Кировском районе вечером 8 сентября горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Квартира горела на проспекте Народного Ополчения. Вспыхнула обстановка в комнате площадью в 20 квадратных метров. Жильцы самостоятельно справились с пожаром до тех пор, пока приехали спасатели.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Руставели водитель самостоятельно потушил легковушку. Пожарные приехали на вызов, но их работа была проделана.