На Народного Ополчения горела двушка: жильцы тушили ее сами

На Народного Ополчения горела двушка: жильцы тушили ее сами
На место происшествия прибыли спасатели, но зря. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Пожарные прибыли на место, когда их работу проделали за них.

В Кировском районе вечером 8 сентября горела двухкомнатная квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Квартира горела на проспекте Народного Ополчения. Вспыхнула обстановка в комнате площадью в 20 квадратных метров. Жильцы самостоятельно справились с пожаром до тех пор, пока приехали спасатели.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Руставели водитель самостоятельно потушил легковушку. Пожарные приехали на вызов, но их работа была проделана.

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