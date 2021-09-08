В Угольной Гавани тепловоз и грузовик заблокировали проезд

В Угольной Гавани тепловоз и грузовик заблокировали проезд
В аварии, кажется, никто не пострадал. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Автомобилисты полагают, что движение будет парализовано еще долго.

В Кировском районе в ночь на 9 сентября произошла жесткая авария, которая стала причиной блокировки проезда. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Угольной Гавани по непонятной причине столкнулись тепловоз и грузовик. На снимках видно, что машины не сильно пострадали. Тем не менее они перегородили проезд и, кажется, это надолго.

Местные жители отметили, что подобные инцидента в Угольной Гавани происходят довольно часто. Остается надеяться, что никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Руставели водитель самостоятельно потушил легковушку. Пожарные приехали на вызов, но их работа была проделана.

кировский район новости СПб угольная гавань


 

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В Угольной Гавани тепловоз и грузовик заблокировали проезд
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