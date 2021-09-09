В Петербурге появился первый детский экомаршрут

Прогулка по маршруту займет примерно полтора часа.

В Санкт-Петербурге появился первый детский экологический маршрут под названием «У Лукоморья». Он открылся на Северном побережье Невской губы – в старинном парке «Ближние дубки», созданном во времена Петра Первого.

Прогулка по маршруту протяженностью 2,2 километра занимает около полутора часов. В ходе нее детям будут встречаться персонажи народных сказок, былин и поверий, изображенных на специальных стендах. Также во время прогулки дети найдут деревянные фигурки и кормушки для птиц. Это нужно, чтобы создать сказочную атмосферу.

Известно, что по экотропе уже успели прогуляться школьники Приморского района и читатели Детской библиотеки Зеленогорска.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в природном заказнике «Сестрорецкое болото» открылась новая экотропа. Денис Беляев отметил, что экотропы помогают равномерно распределять нагрузку на природные комплексы.