Актера из «В бой идут одни «старики» обвинили в растлении 17-летней

Талашко пока не комментировал обвинения. Фото: скриншот "В бой идут одни "старики"

Талашко пока не комментировал обвинения. Фото: скриншот "В бой идут одни "старики"

Девушка рассказала, как Талашко склонил ее к близости во время поступления в университет.

Маркетолог Мария Матрос обвинила в растлении актера Владимира Талашко, снимавшегося в «Бой идут одни «старики». Когда между ними случился секс, девушке было 17лет. Об этом сообщает «Суспільне. Новини».

Матрос рассказала, что Талашко дружил с ее родителями и одно время часто приходил к ним в гости. Когда девочка выросла, актер предложил помощь в поступлении в университет. Талашко позвал 17-летнюю Марию к себе в гости и предложил ей выпить.

Матрос отказывалась и заявляла, что приехала поговорить о вступительных экзаменах и не хотела интима. Несмотря на это, Талашко якобы принудил девушку к близости.

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