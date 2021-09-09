В четверг в Пулково нет задержанных рейсов

В четверг в Пулково нет задержанных рейсов
Пулково сегодня работает без отмен и задержек. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

В четверг, 9 сентября, из петербургского аэропорта все самолеты, как ожидается, вылетят вовремя.

Согласно данным на официальном сайте Пулково, все рейсы, запланированные на сегодня, будут выполнены точно по расписанию: о каких-либо задержках или отменах не сообщается.

Однако ситуация может измениться из-за погодных условий или по ряду других причин.

Накануне в Пулково задержались внутренние рейсы. Всего с вылетом опаздали шесть самолетов. Ждать дополнительное время пришлось пассажирам, купившим билеты на самолеты до Калининграда, Новосибирска, Ульяновска и Москвы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что самолет, вылетевший из Пулково, вернулся из-за отказа гидросистемы.

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