На перекрестке Маршала Казакова и Кузнецова столкнулись две легковушки

На перекрестке Маршала Казакова и Кузнецова столкнулись две легковушки
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

В Красносельском районе Петербурга произошло дорожной транспортное происшествие с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент случился вечером 9 сентября.

На пересечении проспекта Кузнецова и улицы Маршала Казакова не смогли разъехаться две легковушки. На место происшествия прибыла скорая. Пользователи Сети предположили, что кто-то из водителей выехал на встречную полосу движения. По словам очевидцев, двоих человек увезли в больницу.

«Две легковушки столкнулись на пересечении Кузнецова и Маршала Казакова», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что минувшим утром во Всеволожском районе Ленобласти на въезде в Петербург произошла авария, которая спровоцировала серьезный затор в обе стороны на Колтушском шоссе.

авария дтп красносельский район


 

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