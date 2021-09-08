У въезда в Петербург на Колтушском двойное ДТП: движение остановилось

Минувшим утром во Всеволожском районе Ленобласти на въезде в Петербург произошла авария, которая спровоцировала серьезный затор в обе стороны на Колтушском шоссе. Судя по картам, пробка остается до сих пор.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 8 утра на пересечении Колтушского шоссе и 1-й линии поселка Янино. По предварительной информации, женщина за рулем «Форд Фокус», ехавшая из Петербурга в Ленобласть, врезалась в Ravon при повороте налево. В результате легковушку занесло в яму.

Движение встало, но владелица «Форда» «завершила маневр», внезапно нажав на газ и врезавшись в «Мерседес» на встречной полосе, передает 47news. К счастью, никто не пострадал, но вот проблем с транспортом избежать не удалось: участники аварии перегородили трассу, в результате чего пробка в сторону городу выросла до пяти километров — от развязки с КАД и до перекрестка улицы Косыгина и Индустриального проспекта. В обратную сторону затор был 1,5 километра.

По словам очевидцев, автолюбителям пришлось стоять больше двух часов, прежде чем к месту происшествия прибыли сотрудники ГИБДД.

На данный момент последствия аварии ликвидированы, однако «Яндекс.Карты» по-прежнему показывают затор на Колтушском. Правда, сейчас пробка скопилась на участке от 4-го километра шоссе до развязки с КАД. Машины стоят в обе стороны.

Напомним, что это не единственная утренняя пробка из-за аварии на улицах Петербурга. Возле «Черной речки» двойное ДТП спровоцировало транспортный коллапс. На улице академика Крылова легковушка въехала в трамвай, а на Чернореченском мосту не поделили дорогу «Тойота» и «Ниссан». К полудню движение в этом районе все еще не восстановилось.