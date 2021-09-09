СКА дома проиграл «Автомобилисту»

СКА дома проиграл «Автомобилисту»
Встреча прошла в Ледовом дворце. Фото: vk.com/ska

«Автомобилист» обыграл СКА на выезде в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Матч закончился со счетом 4:2 в пользу команды из Екатеринбурга. Встреча прошла в Ледовом дворце.

В составе «Автомобилиста» шайбы забросили Алексей Макеев, Брукс Мэйсек, Стефан Да Коста и Райан Спунер. У петербургского клуба отличились Фредрик Хендемарк и Антон Бурдасов.

Стоит отметить, что СКА под руководством Валерия Брагина впервые уступил в этом чемпионате после победных матче с «Северсталью» (3:2), «Локомотивом» (4:3 Б) и «Адмиралом» (9:2).

«Автомобилист» обыграл СКА в Петербурге впервые с 2016 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СКА обыграл «Динамо» и вышел вперед в серии. Среди петербуржцев голами отличились Василий Подклзин, Антон Бурдасов и Владислав Каменев.

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