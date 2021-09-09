Двух медведей застрелили на Камчатке

Двух медведей застрелили на Камчатке
Медведи - самые опасные хищники в лесах. Фото: Pixabay

Несколько медведи вышли в населенные пункты Елизовского района Камчатки.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на администрацию района, две особи оказались агрессивными, их убили.

Инцидент произошел вечером 8 сентября в черте Елизова. Там были замечены блуждающие медведица с медвежонком. На место прибыли охотоведы и сотрудники Росгвардии.

Отмечается, что они зафиксировали агрессивное поведение животных и убили их. В тот же день стало известно еще двух медведях, которые вышли в жилые районы. Сейчас их ищут.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в финском зоопарке Коркеассари, который находится в Хельсинки, проснулись бурые медведи. Два месяца назад, в декабре, две самки предались сладкой зимней спячке. Но пробыли в ней всего лишь 2 месяца.

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