Спасатели тушили частный дом в Лужском районе

Спасатели тушили частный дом в Лужском районе
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В ночь на 9 сентября в Лужском районе Ленобласти произошел пожар. Там загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило в 00:14. Жители Сиреневой улицы в садоводстве «Знамя» массива Мшинская заметили дым и сообщили в экстренные службы.

По данным ГУ МЧС по региону, в ликвидации пожара участвовали восемь человек личного состава и две единицы спецтехники. Частный дом горел на площади 81 квадратный метр.

Справиться с огнем удалось в 1:36. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти во вторник днем потушили пожар в многоквартирном доме. Потребовалась эвакуация жильцов.

Лужский район пожар происшествия


 

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