Пьяная школьница попала в больницу после падения из окна в Ленобласти

В Приладожском поселке Кировского района Ленобласти несовершеннолетняя жительница выпала из окна.

Инцидент произошел в ночь на четверг, 9 сентября. 16-летняя девочка выпала из окна квартиры на четвертом этаже выпала 16-летняя местная жительница.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru , подростка госпитализировали в шлиссельбургскую больницу в состоянии средней тяжести.

У девочки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, а также кататравму. Также выяснилось, что школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что после падения из окна ребенка в Кудрово возбуждено уголовное дело.