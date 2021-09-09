Россиян предупредили о новом способе кражи денег с помощью «Госуслуг»

Россиян предупредили о новом способе кражи денег с помощью «Госуслуг»
В сообщении от злоумышленников содержится ссылка на сайт, который похож на "Госуслуги, однако таковым не является. Фото: сайт госуслуг

Мошенники стали отправлять россиянам уведомления якобы от портала государственных услуг от поликлиники из-за технического сбоя. Об этой схеме сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, россиянам предлагают снова пройти регистрацию по прикрепленной ссылке, при этом оплатив пошлину. Злоумышленники объясняют «открепление» техническим сбоем. Схему выявил Сбербанк.

Как сообщили «РИА Новости», в итоге преступной схемы и данные гражданина, и его средства попадают к мошенникам. Чтобы избежать такого, финансист советует настроить вход в профиль через одноразовый sms-код.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники начали звонить жертвам, якобы предлагая разные услуги, в том числе накопленный кешбэк. После злоумышленники просят назвать код из СМС для оплаты комиссии.

госуслуги мошенники Россия


 

Новости партнеров
Умерла главная хранительница Петропавловской крепости кошка Капитолина
Умерла главная хранительница Петропавловской крепости кошка Капитолина
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
В детсаду в Понтонном родители
В детсаду в Понтонном родители "забыли" 3-летнюю девочку
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Россиян предупредили о новом способе кражи денег с помощью «Госуслуг»
Число погибших при взрыве газа в Ногинске увеличилось до пяти
Маткапитал и соцуслуги: в Петербурге началось заседание ЗакСа
Задержан один из мужчин, ограбивших с ножом прохожего на Будапештской
В Приозерском районе в ДТП погиб водитель
«Рюкзак со взрывчаткой» искали в жилом доме на Туристской
Пьяная школьница попала в больницу после падения из окна в Ленобласти
Утром в Петербурге пробки достигли 5 баллов