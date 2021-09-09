Россиян предупредили о новом способе кражи денег с помощью «Госуслуг»

В сообщении от злоумышленников содержится ссылка на сайт, который похож на "Госуслуги, однако таковым не является. Фото: сайт госуслуг

В сообщении от злоумышленников содержится ссылка на сайт, который похож на "Госуслуги, однако таковым не является. Фото: сайт госуслуг

Мошенники стали отправлять россиянам уведомления якобы от портала государственных услуг от поликлиники из-за технического сбоя. Об этой схеме сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его словам, россиянам предлагают снова пройти регистрацию по прикрепленной ссылке, при этом оплатив пошлину. Злоумышленники объясняют «открепление» техническим сбоем. Схему выявил Сбербанк.

Как сообщили «РИА Новости», в итоге преступной схемы и данные гражданина, и его средства попадают к мошенникам. Чтобы избежать такого, финансист советует настроить вход в профиль через одноразовый sms-код.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мошенники начали звонить жертвам, якобы предлагая разные услуги, в том числе накопленный кешбэк. После злоумышленники просят назвать код из СМС для оплаты комиссии.