Полиция задержала поджигателя дома во Всеволожском районе

Полиция задержала поджигателя дома во Всеволожском районе
Огонь потушили жильцы. Фото: pixabay

Сотрудники полиции задержали злоумышленника, совершившего поджог во Всеволожском районе.

Инцидент произошел еще 5 сентября.

Как стало известно gazeta.spb.ru, в полицию обратился 24-летний мужчина, проживающего в одном из частных домов по улице Юбилейной в поселке Кузьмоловский. Он рассказал о том, что неизвестный поджег его дом.

Злоумышленник бросил бутылку с неизвестной жидкостью в сторону дома, после чего произошло возгорание. Жильцы дома сумели сами потушить пожар. В результате происшествия никто не пострадал.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статье 167 УК РФ (Умышленные повреждение имущества). В среду, 8 сентября в одной из квартир дома по Воронцовскому бульвару был задержан подозреваемый. Им оказался 34-летний мужчина.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Гатчинском районе Ленобласти во вторник днем потушили пожар в многоквартирном доме. Потребовалась эвакуация жильцов.

Всеволожский район поджог пожар


 

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