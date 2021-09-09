Во Львовской области умерших хоронят на огородах из-за COVID

Во Львовской области умерших хоронят на огородах из-за COVID
Пока удалось приостановить захоронения на спорной земле. Фото: pixabay.com

Во Львовской области Украины людей начали хоронить на огородах. Об этом рассказала жительница одного из сел.

По ее словам, могилы появились на ее приватизированном участке в прошлом году, пока все сидели на карантине из-за пандемии COVID-19. Она отметила, что территория огорожена бетонными столбами с тремя рядами колючей проволоки.

Как сообщает телеканал «Украина 24», выяснилось, что участок оказался спорной землей. Приватизация участков началась еще в 2008 году, а право собственности было получено только этим летом, но на участках уже успели захоронить тела.

Директор кладбища, комментируя сложившуюся ситуацию, указал, что к моменту начала захоронений земля находилась в муниципальной собственности, а теперь она приватизирована.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 222 503 990 человек, скончались от вируса 4 595 781 человек.

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