Главу МЧС Зиничева похоронят на Серафимовском кладбище

Главу МЧС Зиничева похоронят на Серафимовском кладбище
Евгению Зиничев было 55 лет. У министра есть взрослый сын и трое внуков. Фото: пресс-служба МЧС РФ

Погибшего главу МЧС России Евгения Зиничева похоронят в пятницу, 10 сентября, в Петербурге.

Похороны пройдут в субботу на Серафимовском кладбище, сообщает телеканал «Санкт-Петербург.

В Москве состоится церемония прощания с Евгением Зиничевым, трагически погибшим 8 сентября в Норильске.

Похоронят его в тот же день в Северной столице.

Напомним, что Евгений Зиничев погиб на 56-м году жизни, как пишут в пресс-службе МЧС, «при исполнении служебного долга». Трагедия произошла в городе Норильск Красноярского края во время двухдневных межведомственных учений. Он погиб, спасая кинорежиссёра Александра Мельника. В трагедии никто не выжил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в среду, 8 сентября, в ходе двухдневных арктических учений в районе Норильска погиб глава МЧС России Евгений Зиничев. Он пытался спасти сорвавшегося со скалы оператора и известного режиссёра Александром Мельником.

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