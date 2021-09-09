Празднование 800-летия Александра Невского перекроет дороги в центре

Празднование 800-летия Александра Невского перекроет дороги в центре
Движение 12 сентября в Центральной части города ограничат. Фото: "Яндекс карты"

В Центральной части Северной столицы 12 сентября введут ограничения движения транспортных средств потому, что состоится празднование 800-летия Александра Невского.

Об этом 9 сентября пишет пресс-служба Комитета по транспорту.

Согласно информации комитета, 11 сентября с 20:00 до 12 сентября 22:00 движение транспортных средств будет ограничено по боковому проезду на площади Александра Невского от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

Кроме этого, 12 сентября с 03:00 до 14:00 неудобства для водителей будут и на участке Невского проспекта от дома №175 до площади Александра Невского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи со съемками фильма в центре Петербурга перекроют улицы.

александр невский новости СПб ограничение движения


 

Новости партнеров
На Индустриальном проспекте
На Индустриальном проспекте "Рено" пробил ограждение и выехал на "встречку"
В Минздраве рассказали, как пенсионерам обезопасить себя от COVID-19 осенью
В Минздраве рассказали, как пенсионерам обезопасить себя от COVID-19 осенью
«Сколько раз наши суперталанты дошли до ворот Хорватии?» – Черданцев возмутился невызовом Дзюбы
«Сколько раз наши суперталанты дошли до ворот Хорватии?» – Черданцев возмутился невызовом Дзюбы
В детсаду в Понтонном родители
В детсаду в Понтонном родители "забыли" 3-летнюю девочку
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Более 1,5 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса
В Петербурге обвинили участкового и его брата в мошенничестве с квартирами
Ужин для двоих: список продуктов-афродизиаков и способы их приготовления
Турция отменила тесты на COVID для въезда детей младше 12 лет
Дрозденко подписал «антиковидное» постановление: МФЦ открыли свои двери
В Обводном канале чуть не утонула девушка
Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и +3 градуса
Петербуржцы смогут на материнский капитал обустраивать свои дачи