Празднование 800-летия Александра Невского перекроет дороги в центре

В Центральной части Северной столицы 12 сентября введут ограничения движения транспортных средств потому, что состоится празднование 800-летия Александра Невского.

Об этом 9 сентября пишет пресс-служба Комитета по транспорту.

Согласно информации комитета, 11 сентября с 20:00 до 12 сентября 22:00 движение транспортных средств будет ограничено по боковому проезду на площади Александра Невского от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского.

Кроме этого, 12 сентября с 03:00 до 14:00 неудобства для водителей будут и на участке Невского проспекта от дома №175 до площади Александра Невского.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в связи со съемками фильма в центре Петербурга перекроют улицы.