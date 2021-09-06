Из-за съемок фильма в центре Петербурга перекроют улицы

Из-за съемок фильма в центре Петербурга перекроют улицы
Движение будет ограничено.Фото: pixabay

Съемки фильма «Свободные отношения» перекроют улицы в центре Северной столицы и запретят парковаться в некоторых местах.

Как сообщает пресс-служба петербургского комитета по транспорту, 10 сентября в 22:00 приостановят движение по нечетной стороне набережной Фонтанки от Старо-Калинкина моста до Садовой улицы. Ограничения снимут через пять часов, 11 сентября в 3:00. Закрывать движение будут не более чем на 10 минут в час.

Кроме того, будет запрещён проезд по Садовой улице от набережной канала Грибоедова до площади Тургенева.

Также с 8:00 9 сентября до 3:00 11 сентября съемочный процесс запретит остановку на этом же участке Садовой, а также на четной стороне набережной Грибоедова от Садовой до дома №174 и на нечетной стороне набережной Фонтанки от Садовой до Калинкина переулка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дорожники временно перекроют трассу М-10 «Россия».

новости СПб ограничение движения съемки фильма


 

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