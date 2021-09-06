Дорожники временно перекроют трассу М-10 «Россия»

Движение по трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти будут перекрывать две ночи подряд из-за монтажных работ.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», трассу будут временно перекрывать на 622-м километре для монтажа рамных опор.

Движение по автодороге будет закрываться в ночь на 7 сентября с 00:00 до 00:20, а также с 03:00 до 03:20. Кроме того, трасса будет перекрыта ночью 8 сентября с 00:00 до 00:20, а также с 03:00 до 03:20.

К водителям обратились с просьбой учитывать эту информацию при планировании поездок. Эти работы выполняются в рамках устройства примыкания и переходно-скоростных полос АЗС. Их проводит АО «ПСК» по заказу ООО «ПитерСтрой».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что участок внешнего кольца КАД перекроют на восемь дней.