Участок внешнего кольца КАД перекроют на восемь дней

Сроки производства работ могут быть скорректированы. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Сроки производства работ могут быть скорректированы. Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На внешнем кольце КАД Петербурга между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом перекроют две полосы движения.

Работы пройдут с 6 по 13 сентября. С 21:00 на данном участке КАД в связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия перекроют полосу безопасности, а также первую и вторую полосы.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», на участке установят временные дорожные знаки, водоналивные барьеры, а также световую сигнализацию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение в Токсовском тоннеле на петербургской кольцевой автодороге изменят на шесть ночей.