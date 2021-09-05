В Токсовском тоннеле шесть ночей подряд будут закрывать полосы

Движение в Токсовском тоннеле на петербургской кольцевой автодороге изменят на шесть ночей.
Об этом информирует пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В Токсовском тоннеле, расположенном в составе КАД на пересечении с автодорогой «Петербург — Матокса», собираются проводить дорожные работы по восстановлению мастичных деформационных швов.
На время работ будут попеременно перекрываться одна полоса движения по направлению из Ленобласти в Петербург, и по направлению из Петербурга в Ленобласть. Пока одна полоса будет закрыта, по второй будет введено ограничение скорости до 40 километров в час.
Полосы будут перекрывать с 8 по 14 сентября. Они будут недоступны для проезда с 22 до 7 часов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на КАД между Колтушским и Шафировским ограничат движение.