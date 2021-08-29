На КАД между Колтушским и Шафировским ограничат движение

На КАД между Колтушским и Шафировским ограничат движение
Две полосы КАД перекроют. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На внешней стороне кольцевой автодороги Петербурга между развязками с Колтушским шоссе и Шафировским проспектом планируют провести дорожный ремонт.

Как сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 4 по 15 сентября на данном участке будут проводиться работы по ликвидации колейности покрытия проезжей части. В этот период дорожники перекроют первую и вторую полосы, а по третьей и четвертой ограничат скорость до 50 километров в час. Устранять колейность будут на второй полосе.

В пресс-службе отметили, что работы будут проводиться круглосуточно, в две смены. Петербургским автомобилистам принесли извинения за временные неудобства.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге проезд по внутреннему кольцу КАД ограничат с 8 сентября.

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