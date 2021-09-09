Перед перекрёстком проспекта Просвещения и улицы Есенина столкнулись маршрутка и джип

В четверг, 9 сентября, перед перекрёстком проспекта Просвещения и улицы Есенина произошло ДТП с участием маршрутки и легкового автомобиля.
По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить маршрутка под номером 72 и белый джип. На место происшествия прибыла реанимация и сотрудники полиции.
«Прямо перед перекрёстком проспекта Просвещения и улицы Есенина авария между маршруткой номер 72 и белым джипом. Приехала реанимация и полиция, на асфальте разбитые стёкла», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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