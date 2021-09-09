Более 1,5 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса

В Санкт-Петербурге уже более 1,5 миллиона человек полностью привились от коронавируса, пройдя два этапа вакцинации, либо вакцинировались препаратом «Спутник Лайт».
По данным на четверг, 9 сентября, привиты первым компонентом за сутки 3 558 местных жителей. Всего в городе с начала массовой вакцинации первую дозу поставили 1 507 439 человек.
Как сообщила пресс-служба Смольного, завершили цикл вакцинации 1 517 533 человек, а за прошедшие за сутки — 10 955.
На данный момент в городе запас вакцины от COVID‑19 в городе составляет 661 111 доз. Привиться горожане могут в любом из 172 пунктов.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России продолжают ежедневно регистрировать число новых инфицированных COVID-19. За минувшие сутки болезнь подтвердилась у 18 380 человек.