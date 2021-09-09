Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер официально заявила о том, что ждет второго ребенка.

Соответствующее видео девушка опубликовала в Instagram.

Отцом ребенка стал рэпер Трэвиса Скотта. Для пары это будет уже второй малыш.

В Интернете еще в августе ходили слухи об интересном положении 24-летней звезды. Фанаты оказались правы, девушка, действительно, беременна.

Героиня реалити-шоу опубликовала короткий ролик, на котором появились ее мать, дочь Сторми и отец ребенка.

Сестры прокомментировали новость и признались, что очень рады за нее. «Плачу!» — заявила Ким Кардашьян. «Я не могу с этим справиться!» — добавила супермодель Кендалл Джнннер.

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