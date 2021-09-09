Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка
Кайли Дженнер ждет второго ребенка. Фото: Instagram

Самая молодая миллиардерша Кайли Дженнер официально заявила о том, что ждет второго ребенка.

Соответствующее видео девушка опубликовала в Instagram.

Отцом ребенка стал рэпер Трэвиса Скотта. Для пары это будет уже второй малыш.

В Интернете еще в августе ходили слухи об интересном положении 24-летней звезды. Фанаты оказались правы, девушка, действительно, беременна.

Героиня реалити-шоу опубликовала короткий ролик, на котором появились ее мать, дочь Сторми и отец ребенка.

Сестры прокомментировали новость и признались, что очень рады за нее. «Плачу!» — заявила Ким Кардашьян. «Я не могу с этим справиться!» — добавила супермодель Кендалл Джнннер.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Анастасия Волочкова показала интимные снимки после конфликта с соседями.

кайли дженнер кардашьян шоу-бизнес


 

Новости партнеров
«Сколько раз наши суперталанты дошли до ворот Хорватии?» – Черданцев возмутился невызовом Дзюбы
«Сколько раз наши суперталанты дошли до ворот Хорватии?» – Черданцев возмутился невызовом Дзюбы
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Железная дорога через Пулково: выгода для бизнеса и комфорт для граждан
Железная дорога через Пулково: выгода для бизнеса и комфорт для граждан
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
В Петербурге после помывки фасада на здании проступили иероглифы
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Кайли Дженнер и Трэвис Скотт ждут второго ребенка
Более 1,5 млн петербуржцев полностью привились от коронавируса
В Петербурге обвинили участкового и его брата в мошенничестве с квартирами
Ужин для двоих: список продуктов-афродизиаков и способы их приготовления
Турция отменила тесты на COVID для въезда детей младше 12 лет
Дрозденко подписал «антиковидное» постановление: МФЦ открыли свои двери
В Обводном канале чуть не утонула девушка
Ночью в Ленобласти ожидаются дожди и +3 градуса