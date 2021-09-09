«Позвоните маме»: петербуржец просидел на верхушке рябины около часа

В Красногвардейском районе на дереве заметили мужчину. Обеспокоенные жители вызвали спасателей.

Инцидент случился сегодня, 9 сентября, у дома 15 корпус 3 по проспекту Наставников. Местные жители рассказали, что напротив их окон, на уровне 4 этажа, на верхушке рябины сидел молодой человек.

Как сообщил «Мегаполис», мужчина просидел на дереве около часа. Как он там оказался, неизвестно, но когда приехали спасатели, под деревом уже собралось много народу.

Мужчина кричал с дерева, чтобы позвонили его маме. Один из спасателей разговаривал с бедолагой из окна напротив. По словам очевидцев, именно он уговорил мужчину слезть вниз.

Парень сам спустился, а на земле его под руки принял наряд полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что экстремальное свидание в Петербурге закончилось помощью спасателей.