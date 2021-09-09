Постковидный синдром: почему мозг не может работать, как прежде

Постковидный синдром: почему мозг не может работать, как прежде
Мозг уже не может работать так, как до перенесенного COVID-19. Фото: pixabay

Справиться с COVID-19 – только часть испытаний для тех, кто заразился коронавирусом. Пациенту предстоит справиться и с постковидным синдромом. Ученые считают, что мозг после перенесенной болезни не может работать, как прежде.

Новое крупное исследование начинают медики из Томска. Оно будет посвящено влиянию COVID-19 на когнитивные функции. Это необходимо, чтобы выяснить, как эффективно проводить реабилитацию.

Как отмечает директор НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра (ТНИМЦ) РАН, академик РАН Николай Бохан, сегодня до 70% пациентов, которые попадают в клинику НИИ, сталкиваются с последствиями COVID-19. Проблемы, передает РИА Новости, не обходят стороной даже тех, кто переносит заболевание в легкой форме.

Во-первых, коронавирус приводит к нарушению памяти. Это может быть связано с поражением нервных тканей, повреждением мозга из-за кислородного голодания, а может быть ответом иммунной системы.

Среди других нарушений – нарушение внимания, снижение скорости речи и обработки информации. С этими симптомами постковидного синдрома пациенту придется жить, возможно, до пяти лет. Некоторые также сталкиваются с трудностями планирования, ориентации в пространстве, контроля поведения.

Первое, что стоит сделать при постковидном синдроме, не перегружать организм. На время забудьте о регулярных походах в фитнес-зал, переработках и недосыпе. Откажитесь от вредных привычек, пропейте курс витаминов, предпочитайте травяные чаи другим напиткам.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что улучшить состояние при постковидном синдроме может вакцинация от коронавируса. Такое заявление сделал замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Прививаться рекомендуется примерно через полгода после болезни. Впрочем, по его словам, ничего не случится, если человек сделает вакцину раньше.

COVID-19 Александр Горелов вакцинация постковидный синдром Роспотребнадзор


 

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