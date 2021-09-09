Четыре знака Зодиака, которым повезет в любви в сентябре

Четыре знака Зодиака, которым повезет в любви в сентябре
В любви повезет представителям не всех знаков Зодиака. Фото: pixabay.com

Любовный гороскоп на сентябрь понравится далеко не всем знакам Зодиака. Первый осенний месяц благоволит на любовном поприще единицам.

Совет для женщин всех знаков Зодиака – научитесь отказывать людям, с которыми не хотите на самом деле развивать отношения. Впрочем, если вы все-таки не боитесь ходить на свидания к разным партнерам и уверены, что вам будет комфортно, смело назначайте встречи. Старайтесь избегать ложных надежд и не полагайтесь на обещания.

Мужчинам придется собраться с силами и научиться, наконец, говорить о своих чувствах. Обсуждайте все, что вас беспокоит, со своим партнером.

Общая рекомендация для всех – удерживайтесь от соблазна вступить в близкие отношения с теми, кого плохо знаете. Проведите с незнакомцем больше времени, чтобы получше узнать друг друга, убедитесь в намерениях человека и только потом начните ему доверять. Ни в коем случае не забывайте о собственных чувствах.

Тельцы

Тельцы сорвут куш в любви только в том случае, если сами возьмут инициативу в свои руки. Не ждите, что любовь появится у вашего порога сама по себе. Как только вы сорветесь с места и приступите к поискам, вам обязательно повезет. Если у вас уже есть вторая половина, сидеть сложа руки также не стоит. Устройте себе поездку. Она обогатит вашу совместную жизнь новыми впечатлениями.

Девы

Сезон охоты на Дев открыт. Поклонники и поклонницы будут падать к вашим ногам. Старайтесь мыслить трезво, иначе рискуете потерять контроль над своей жизнью.

Козероги

Козероги рискуют потерять себя в безумных отношениях. Вас будет беспрерывно тянуть к партнеру. Если вы одиноки, новая любовь точно придет к вам в этом году.

Рыбы

Рыбам стоит быть внимательными и не упустить в сентябре своего счастья. Вас ожидает много страсти. Если вы уже нашли вторую половинку, вам выпадет возможность провести бархатный сезон в отпуске. Любовь вспыхнет с новой силой.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, когда астрологи рекомендуют менять работу.

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