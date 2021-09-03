Гороскоп на новую работу. Когда менять профессию

Любви все возрасты покорны — и речь не только о любви к противоположному полу, но и о любви к переменам. Кому-то нужно полчаса, чтобы принять решение и подать заявление на увольнение, а кто-то уверен, что его время уже упущено. Чтобы быть уверенным в своем успехе и не боятся последствий — лучше заручиться помощью звезд.

Овен — ваша карьера строится “традиционно”. Поэтому перемены лучше завершить до 30-35 лет. После будет правильнее сосредоточиться на чем-то одном и серьезно заняться этим направлением. Если же к переменам и вовсе не тянет, не рискуйте — твердо стойте на своем, даже если окружающие уговаривают вас “выйти из комфорта”. Вполне возможно, что ваша целеустремленность приведет к успеху быстрее, чем поиск новых возможностей.

Телец — самый лучший возраст для глобальных перемен в жизни Тельца — от 25 до 30 лет. В этом промежутке они переезжают в другие страны, заключают браки, неожиданно выбирают экстремальные хобби, которым посвятят потом всю жизнь. Если в этом возрасте вам захотелось что-то изменить — не сомневайтесь, это принесет вам удачу.

Близнецы — этому знаку перемены не нужны вовсе. Даже если они принесут успех, нервы, потраченные на процесс изменений, перевесят полученную пользу. Движение маленькими шажками и минимум эмоциональных качелей — вот идеальная формула для Близнецов.

Рак — удивительная особенность этих знаков — им предначертано круто поменять свою жизнь в пятьдесят лет. При том, что молодой Рак четко ставит себе цель и движется к ней, не сворачивая с пути, преодолевая препятствия, выдерживая всё, что посылает судьба. Но если в пятьдесят, когда жизнь, кажется, рухнет, Рак не выберет себе новое занятие — удача отвернется уже окончательно. И наоборот, новая стезя, какой бы неожиданной она не была, в любом случае обогатит Рака.

Лев — уверенный в себе и в своих финансовых делах, Лев до определенного возраста не задумывается о том, приносит ли работа ему удовлетворение. Обычно к сорока годам у него сформирована большая финансовая подушка, и вот тут приходят мысли, что жизнь проходит, а он сам не знает, чего же хочет — кроме уверенности в завтрашнем дне. Не стоит отчаиваться и думать, что вся жизнь уже позади — наоборот, вы не пороге новых открытий. Посоветуйтесь с коучем или вспомните свои детские мечты. Космонавтом может и не станете, но ходить под парусом или покорить горную вершину вам точно под силу — а из этого может получиться и неплохой бизнес.

Дева — этому знаку очень повезло с усидчивостью. Поэтому смена профессии для него возможна в любом возрасте. но только в том случае, если вы начнете с обучения. Бросаться в омут головой, не пройдя подготовительные курсы, — не ваш вариант.

Весы — мягкие и нерешительные Весы вполне могли выбрать свою профессию под влиянием родителей. Поэтому примерно к тридцати годам приходит осознание, что вы живете не свою жизнь. И тут же становится страшно что-то менять. Не бойтесь осуждения — сосредоточьтесь и спросите себя, чем бы вам нужно было заниматься, чтобы вы шли на работу с удовольствием? Не жгите мосты, возьмите отпуск и попробуйте пойти на курсы.

Скорпион — этому знаку не страшны любые перемены в любом возрасте. Если вам вдруг придет в голову перечитать свою трудовую книжку и количество строчек вызовет у вас уныние — не расстраивайтесь! Ваше умение пробовать себя в разных амплуа идет вам только на пользу. Секрет в том, что вам легко дается подавляющее большинство направлений. Вы — именно тот человек, который может выйти на пенсию и создать огромную корпорацию в нише, которой вы никогда не интересовались. Дерзайте и не сдерживайте себя.

Стрелец — хороший пример человека, прошедшего карьерную лестницу от первой до последней ступени. Стрельцы рано начинают работать по профессии и уверенно идут вперед. Около двадцати лет Стрельцам предоставляется возможность получить дополнительное образование, которое не совсем меняет, но расширяет возможности их профессии. Не упускайте этот шанс.

Козерог — Козероги и сами не замечают, как с ними случаются перемены. Они живут в постоянном круговороте изменений, который Близнецов испугал бы, а Скорпионов заставил задуматься. Если вы родились под знаком Козерога, не упускайте возможность научиться чему-то в буквальном смысле на каждом шагу. Любая мелочь, которую вы узнаете, сможет пригодиться вам в следующий момент.

Водолей — в жизни Водолеев есть знаковый возраст — 27 лет. В этот год с ними случаются невероятные перемены, которые отражаются на всем их жизненном пути. Второй раз аналогичный момент наступает у Водолеев в 39. В 27 лучше всего изучить что-то новое и сменить профессию, в 39 придет время менять в корне весь жизненный уклад.

Рыбы — удивительные перемены ждут Рыб в промежутке от 33 до 40 лет. В отличие от Льва, Рыбы к этому моменту не успевают построить карьеру. Они работают очень скромно, вполне возможно, что не по специальности. Когда судьба дает им возможность что-то изменить, часто теряются и не верят в свои силы. И зря! Если не упустить этот шанс, новая профессия станет главной и займет вас на всю жизнь.