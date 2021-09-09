Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут угодить в тюрьму

Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут угодить в тюрьму
Публикуя фотографии в интернете, следует внимательно "фильтровать" снимки. Фото: unplash

Размещая в социальных сетях фотографии из своей жизни, стоит помнить, что безобидный на первый взгляд снимок может оказаться преступлением. Какие кадры лучше оставить для личного архива, рассказала директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова.

К примеру, нарушением закона является фотография со службы в армии на фоне БТР, которую сын отправляет маме. Школьник, увлекающийся историей, может выложить изображение Гитлера — и это будет являться преступлением. Кадры с праздника на работе, которыми поделиться полицейский, тоже попадут под это определение, как и интимные фото, отправленные друзьям.

Юрист подчеркнула, что в социальных сетях и мессенджерах запрещается публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографические и экстремистские материалы, посты с призывами к терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения гостайны или информацию, порочащую облик органа власти.

Исключение, как отмечает Хомякова, составляет публикация изображений, сделанных случайно, в общественных местах или в качестве платной услуги — тогда разрешение человека в кадре не нужно, передают РИА Новости.

Примечательно, что эротические и порнографические изображения могут публиковаться, если представляют собой художественную или научную ценность, определяемую искусствоведческой экспертизой. В любом случае, участие несовершеннолетних в таких материалах запрещается.

В заключение Хомякова напомнила, что прежде чем скачивать чужие фото, размещенные в соцсетях, стоит ознакомиться с пользовательским соглашением площадки и проверить настройки приватности профиля: если заимствование изображений не разрешено, вам может грозит уголовное дело.

преступление селфи уголовное наказание юрист


 

Новости партнеров
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе
Очередь элитных иномарок выстроилась к частной школе "Газпрома" в начале учебного года
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
В Петербурге появился перечень адресов работы передвижных комплексов фиксации нарушений ПДД на неделю
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Женщинам каких знаков зодиака уготовано счастье в браке
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Арбитр, судья FIFA из Петербурга Александр Березкин скончался из-за ДТП
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково 9 августа задержали восемь рейсов: 4 из них до Москвы
В Мариинском дворце прошло последнее заседание депутатов шестого созыва
Европейские ученые: высокожирная диета грозит тяжелыми заболеваниями
В Новосибирске тагарский меч скифской эпохи сдали на металлолом
Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут угодить в тюрьму
Сделать организм уязвимым: какие простые привычки разрушительны для иммунитета
В пустыне Кызылкум нашли останки неизвестного ранее динозавра
Охранник «Ленты» на Парашютной попал в больницу, пытаясь ...