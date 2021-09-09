Юрист рассказала, за какие селфи россияне могут угодить в тюрьму

Размещая в социальных сетях фотографии из своей жизни, стоит помнить, что безобидный на первый взгляд снимок может оказаться преступлением. Какие кадры лучше оставить для личного архива, рассказала директор юридического департамента RTM Group Елена Хомякова.

К примеру, нарушением закона является фотография со службы в армии на фоне БТР, которую сын отправляет маме. Школьник, увлекающийся историей, может выложить изображение Гитлера — и это будет являться преступлением. Кадры с праздника на работе, которыми поделиться полицейский, тоже попадут под это определение, как и интимные фото, отправленные друзьям.

Юрист подчеркнула, что в социальных сетях и мессенджерах запрещается публиковать изображения и видео других людей без их согласия, порнографические и экстремистские материалы, посты с призывами к терроризму, массовым беспорядкам, употреблению наркотиков, сведения гостайны или информацию, порочащую облик органа власти.

Исключение, как отмечает Хомякова, составляет публикация изображений, сделанных случайно, в общественных местах или в качестве платной услуги — тогда разрешение человека в кадре не нужно, передают РИА Новости.

Примечательно, что эротические и порнографические изображения могут публиковаться, если представляют собой художественную или научную ценность, определяемую искусствоведческой экспертизой. В любом случае, участие несовершеннолетних в таких материалах запрещается.