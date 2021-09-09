Все бордовое: в Петербурге вечером семибалльные пробки

На часах почти 18:30, поэтому большинство жителей Петербурга возвращаются с работы домой. Возможно, это и стало причиной того, что загруженность на городских трассах во вторник вечером выросла до семи баллов. Кроме этого, в городе непогода, скользкая дорога затрудняет движение транспорта.

Об этом стало известно сегодня, 9 сентября. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы на дорогах достигли 7 баллов. Только к 21:00 ситуация изменится. Сервис обещает, что заторы к этому времени будут четырехбалльными.

Бордовым отмечены участки на Московском проспекте, на Ташкенской улице, на Старообрядческой улице, на Митрофаньевском шоссе, на Киевской улице, на набережной Обводного канала, на Невском проспекте, на Стремянной улице, на Владимирском проспекте, на Литейном проспекте, на улице Некрасова, на Кирочной улице.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Ленинградскую область ночью 11 августа оцепит туман.