Эргашев: Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом

Вице-губернатор считает, что Петербург вышел на плато. Фото: Смольный

Вице-губернатор считает, что Петербург вышел на плато. Фото: Смольный

Вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев объявил, что Северная столица, наконец, вышла на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией.

Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на слова вице-губернатора.

По мнению Эрагашева, ситуация с COVID-19 продолжает быть напряженной, однако держится более-менее стабильно. Он добавил, что коллективный иммунитет к вирусу в городе на Неве может быть достигнут уже в ближайшем месяце.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, за минувшие 24 часа, в Петербурге выявлено 1380 новых случаев заражения коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге начнут рассматривать дело, фигурант которого распространял в Сети недостоверную информацию об опасности вакцины от коронавируса.