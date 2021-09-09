В Москве нашли мать младенца, выброшенного в мусоропровод

В Москве нашли мать младенца, выброшенного в мусоропровод
Ребенком занимаются медики. Фото: pixabay

Ребенка на этот момент было не больше суток.

В Москве удалось найти мать едва появившегося на свет младенца, который оказался в мусоропроводе. Об этом сообщает «Лента.ра», ссылаясь на собственные источники.

Инцидент произошел на Литовском бульваре в Москве. Матерью младенца оказалась 37-летняя женщина, являющаяся матерью 15-летней девочки. Известно, что москвичка лишена родительских прав, а ее дочь воспитывает бабушка.

Напоминаем, что младенца уже передали медикам, которые оказывают всю необходимую помощь. Сотрудники правоохранительных органов занимаются выяснением обстоятельств происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Подмосковье воспитательница связала ребенка скотчем: он не хотел спать. У ребенка после инцидента остался синяк на руке.

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