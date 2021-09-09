В Ленобласти ожидается теплая пятница

В Ленобласти ожидается теплая пятница
Будет дождливо, но тепло. Фото: pixabay

Воздух успеет прогреться до плюс 19 градусов.

В Ленинградской области завтра, 9 сентября, ожидается теплая, но дождливая погода. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС по региону.

Ночью в большинстве районов пойдет дождь, но несильный. Днем же осадков не ожидается. В темное время суток столбик термометра опустится до плюс семи градусов, а днем воздух прогреется до плюс 19 градусов.

Ветер, гуляющий по региону, разгонится до шести метров в секунду. Атмосферное давление, скорее всего, будет повышаться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге хотят запустить периодическое протапливание с 13 сентября. Батареи потеплеют сначала в социальных объектах.

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