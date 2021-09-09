На Коломяжском мотоцикл врезался в открытую дверь легковушки

В результате инцидента байкер получил несерьезные травмы.

В Приморском районе 8 сентября произошла авария, в результате которой пострадал мотоциклист. Об этом стало известно только на следующий день, подробностями поделились в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Коломяжском путепроводе. Там мотоциклист врезался в открытую дверь легкового автомобиля. В результате инцидента байкер получил травмы – небольшие ушибы и ссадины. Уточняется, что за рулем машины сидел 75-летний мужчина, с ним ехала дочь.

Водитель не стал отрицать свою вину.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на «Скандинавии» на бок прилег самосвал: водителя осматривают врачи. Непонятно, каково состояние мужчины.